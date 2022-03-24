Безопасность прежде всего: на юг России есть альтернативные маршруты
Москва, 24 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты на южном направлении направлен на обеспечение безопасности перевозок, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Ларин.
manolofranco
Самолет
«Для поездок в южные города России пассажиры могут выбрать альтернативные маршруты, в том числе через аэропорты в соседних регионах с дальнейшей поездкой автомобильным или железнодорожным транспортом до пункта назначения.
Все города западных и южных регионов России имеют налаженные надежные межрегиональные коммуникации.
Вместе с тем такая ситуация увеличивает нагрузку на наземные виды транспорта. Поэтому автомобильные и железнодорожные перевозчики с учётом динамики спроса корректируют свои маршрутные сети и графики движения.
Например, РЖД в текущей ситуации оперативно назначают дополнительные поезда и добавляют дополнительные вагоны в составы графиковых поездов.
Так что, несмотря на определенные неудобства, всем пассажирам предоставлена возможность добраться до городов, с которыми ограничено авиасообщение», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, временное ограничение полетов авиации в аэропорты южной и центральной части России решено продлить до 1 апреля 2022 года.
Читайте также: Ограничение на полеты авиации на юге России продлили до 1 апреля