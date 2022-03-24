Сантьяго, , 15:26 — REGNUM Конгресс Чили утвердил 23 марта новое 15-дневное продление режима чрезвычайного положения в северных регионах страны из-за роста миграции. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Граница Боливии и Чили Vadgama

Мера предусматривает милитаризацию границ в провинциях Арика, Паринакота, Тамаругал и Антофагаст. Чрезвычайное положение, вызванное миграционным кризисом, впервые было введено 15 февраля.

Министерство внутренних дел заверило, что данная просьба о продлении чрезвычайного положения станет последней.

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