Москва, , 15:46 — REGNUM Российская модель Лидия Пономарева покончила с собой. Об этом сообщили знакомые девушки 24 марта.

Лидия Пономарева Скриншот YouTube

В настоящее время причины трагедии остаются неизвестны. Представители правоохранительных органов начали расследование по делу о гибели Пономаревой.

Напомним, что Лидия Пономарева прославилась благодаря появлению в журнале Playboy. Также модель активно занималась волонтёрской деятельностью.

Читайте ранее в этом сюжете: На 100-м году жизни умер советский актер Юрий Померанцев