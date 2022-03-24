Лидия Пономарева совершила самоубийство
Москва, 24 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Российская модель Лидия Пономарева покончила с собой. Об этом сообщили знакомые девушки 24 марта.
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Лидия Пономарева
В настоящее время причины трагедии остаются неизвестны. Представители правоохранительных органов начали расследование по делу о гибели Пономаревой.
Напомним, что Лидия Пономарева прославилась благодаря появлению в журнале Playboy. Также модель активно занималась волонтёрской деятельностью.