Москва, 24 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Российская модель Лидия Пономарева покончила с собой. Об этом сообщили знакомые девушки 24 марта.

Скриншот YouTube Лидия Пономарева

В настоящее время причины трагедии остаются неизвестны. Представители правоохранительных органов начали расследование по делу о гибели Пономаревой.

Напомним, что Лидия Пономарева прославилась благодаря появлению в журнале Playboy. Также модель активно занималась волонтёрской деятельностью.