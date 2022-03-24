Москва, , 15:10 — REGNUM Представители западных стран не предоставляют своей аудитории достаточное количество фактов, поэтому за ними обращаются к России. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 24 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Сергей Лавров Mid.ru

Лавров рассказал о ситуации вокруг американских биологических лабораторий на Украине. Представитель США в Совете Безопасности ООН обвинил Россию во лжи относительно биолабораторий, и это служит одним из многочисленных примеров обращения Запада с фактами, отметил он.

«Это один из многочисленных примеров, который может объяснить, почему, когда нужно узнать факты, обращаются, как правило, к нашему постоянному представителю, а не к представителям западных стран, которые, прямо скажем, фактами совсем не балуют своих зрителей», — сказал глава российской дипломатии.

Он добавил, что Запад не предоставил никаких доказательств ни после обвинений России в отравлении блогера Алексея Навального, ни в ситуации с катастрофой малайзийского «Боинга» над Донбассом.

Всё это построено на «хайли лайкли», на очень зыбких утверждениях, не подкрепленных никакими фактами, подчеркнул Лавров.

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