Калуга, , 15:11 — REGNUM Калужские парламентарии выступили с инициативой продления запрета на вывоз из России отдельных видов удобрений. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области,

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев Zskaluga.ru

Спикер областного ЗС Геннадий Новосельцев в ходе заседания сессии 24 марта напомнил депутатам, что по просьбе аграриев прошло расширенное заседание комитета по АПК. Речь шла о недостаточной обеспеченности минеральными удобрениями в канун весенней посевной кампании. Как известно, постановлением правительства Российской Федерации до 1 апреля 2022 года установлен временный запрет на вывоз из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов удобрений.

« Тем не менее, у наших аграриев существуют трудности с их приобретением. Есть основания предполагать, что производители придерживают свою продукцию для более выгодной продажи за пределы страны после снятия запрета, — отметил Геннадий Новосельцев. — Цены на удобрения в Европе выросли больше, чем на внутреннем российском рынке и снятие запрета 1 апреля повлечет за собой рост цен в России и дефицит удобрений», — обозначил проблему председатель калужского областного Заксобрания.

Обеспечение внутреннего рынка должно быть в приоритете — говорится в обращении калужских парламентариев к правительству России, которое подготовили депутаты фракции «Единая Россия». В документе, в частности предлагается продлить запрет на вывоз из России ряда удобрений до 1 июня 2022 года. Данное обращение было поддержано всеми фракциями Законодательного собрания Калужской области.