Челябинск, , 15:02 — REGNUM Замену американским сервисам мобильных платежей ApplePay и GooglePay придумали специалисты челябинского предприятия «Интерсвязь». Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом предприятие начало создавать указанную технологию еще несколько лет назад, однако разработка пришлась кстати именно в условиях западных санкций против России.

Также активировать новый сервис можно буквально за несколько минут в мобильном приложении компании «Умный город» и в области уже выдано свыше двух млн ключей для проезда на общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кировская швейная фабрика «Танита» собирается составить конкуренцию мировым брендам в условиях антироссийских санкций.