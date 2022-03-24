Москва, 24 марта 2022, 15:02 — REGNUM Союз журналистов России просит Роскомнадзор, МИД и Генпрокуратуру принять меры в отношении компании Google и видеохостинга YouTube из-за цензуры российских СМИ, заявил председатель СЖР Владимир Соловьев.
По его словам, СЖР направляет обращение в Генпрокуратуру, МИД и РКН.
По данным Роскомнадзора, начиная с 2020 года различные ограничения на российские СМИ применялись YouTube 54 раза, отмечается в обращении СЖР.
СЖР считает такую ситуацию «вопиющей», которая «не должна остаться без ответа».
Владимир Соловьев заявил, что «после начала событий на Украине иностранные онлайн-платформы развернули масштабную антироссийскую кампанию».
На фоне других зарубежных платформ, отметил он, особенно выделяется YouTube, который удалил не только аккаунты RT и Sputnik, которые ориентированы на зарубежную аудиторию, но и аккаунты отечественных СМИ, ориентированные на российскую аудиторию.
Председатель СЖР уточнил, что всего таких СМИ 24, а вместе с отдельными проектами этих СМИ больше. Совокупная аудитория подписчиков там более 26 млн, «а смотрели регулярно эти СМИ, по некоторым подсчетам, более 60 млн зрителей».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта РКН сообщил, что ведомством было зафиксировано уже 54 случая цензуры в отношении каналов российских СМИ и общественно значимых ресурсов РФ на YouTube, а Google отказывается от выполнения требований ведомства о снятии с них ограничений, из-за чего к видеохостингу могут быть применены «меры технологического воздействия».
За цензуру российских СМИ в РФ 4 марта была заблокирована соцсеть Facebook, а 14 марта — по требованию Генпрокуратуры — Instagram (соцсети позднее были запрещены в РФ, так как принадлежат компании Meta, чья деятельность признана в РФ экстремистской и также запрещена). Также в РФ заблокирован Twitter за распространение запрещенного в РФ контента.
Ранее в пресс-службе YouTube сообщили, что будут блокировать по всему миру каналы, связанные с российскими медиа, финансируемыми государством, в связи с действиями российских вооруженных сил на территории Украины.