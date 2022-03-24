Москва, 24 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Союз журналистов России просит Роскомнадзор, МИД и Генпрокуратуру принять меры в отношении компании Google и видеохостинга YouTube из-за цензуры российских СМИ, заявил председатель СЖР Владимир Соловьев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Информационная война

«Призываем российские власти не оставить данную ситуацию без реакции и принять в отношении компании Google и видеохостинга YouTube надлежащие меры в соответствии с законодательством РФ. Мы выступаем против нарушения прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку. Мы за свободный доступ к информации от СМИ, соблюдающих законы и нормы профессиональной деятельности», — сказал Владимир Соловьев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, СЖР направляет обращение в Генпрокуратуру, МИД и РКН.

«Хотел бы особое внимание ваше направить на последний абзац, он действительно очень важен. Мы не призываем к блокировке ресурсов, дающих доступ миллионам людей к информации, но предвзятая модерация и откровенная цензура со стороны цифровых платформ должна иметь последствия для них по всем нормам российского законодательства», — отметил Владимир Соловьев.

По данным Роскомнадзора, начиная с 2020 года различные ограничения на российские СМИ применялись YouTube 54 раза, отмечается в обращении СЖР.

«По всем фактам цензуры российских СМИ и общественно значимых ресурсов Роскомнадзор направлял требование прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее, по состоянию на 22 марта, со стороны компании Google требования не выполнены», — процитировал Владимир Соловьев текст обращения.

СЖР считает такую ситуацию «вопиющей», которая «не должна остаться без ответа».

Владимир Соловьев заявил, что «после начала событий на Украине иностранные онлайн-платформы развернули масштабную антироссийскую кампанию».

«Любое мнение или позиция, которая расходится с западным взглядом на действительность, подвергается ограничениям. По сути речь идет о масштабной полноценной цензуре в отношении российской точки зрения на происходящие в мире события», — сказал глава СЖР.

На фоне других зарубежных платформ, отметил он, особенно выделяется YouTube, который удалил не только аккаунты RT и Sputnik, которые ориентированы на зарубежную аудиторию, но и аккаунты отечественных СМИ, ориентированные на российскую аудиторию.

Председатель СЖР уточнил, что всего таких СМИ 24, а вместе с отдельными проектами этих СМИ больше. Совокупная аудитория подписчиков там более 26 млн, «а смотрели регулярно эти СМИ, по некоторым подсчетам, более 60 млн зрителей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта РКН сообщил, что ведомством было зафиксировано уже 54 случая цензуры в отношении каналов российских СМИ и общественно значимых ресурсов РФ на YouTube, а Google отказывается от выполнения требований ведомства о снятии с них ограничений, из-за чего к видеохостингу могут быть применены «меры технологического воздействия».

За цензуру российских СМИ в РФ 4 марта была заблокирована соцсеть Facebook, а 14 марта — по требованию Генпрокуратуры — Instagram (соцсети позднее были запрещены в РФ, так как принадлежат компании Meta, чья деятельность признана в РФ экстремистской и также запрещена). Также в РФ заблокирован Twitter за распространение запрещенного в РФ контента.

Ранее в пресс-службе YouTube сообщили, что будут блокировать по всему миру каналы, связанные с российскими медиа, финансируемыми государством, в связи с действиями российских вооруженных сил на территории Украины.