Ярославль, 24 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Снегоплавильная станция, которая работала в Ярославле этой зимой, не является муниципальной собственностью. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Снегоплавильная станция в Ярославле

Снегоплавильный агрегат в городе появился в декабре 2021 года. Корреспондент ИА REGNUM сделал запрос о будущем данного вида техники по окончании зимы. Оказалось, что снегоплавильная станция городу не принадлежит.

«МБУ «Горзеленхозстрой» брал снегоплавильную станцию в аренду. Предприятию она не принадлежит», — пояснили в мэрии. А после еще раз уточнили, что учреждением «заключался договор на услуги по утилизации снега». Стоимость указанных услуг в мэрии озвучивать не стали.

На этот вопрос ответили производители снегоплавильных станций. В Ярославле работала машина на дизельном топливе производительностью от 60 до 80 кубов снега в час. Один из производителей оценил ИА REGNUM аренду своей снегоплавильной установки похожего типа в сумму от 2,4 до 2,8 миллионов рублей. При сроке работы в 5 месяцев — с ноября по март и стопроцентной предоплате.

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Всего за минувшую зиму с основных магистралей Ярославля было вывезено более 195 тысяч куб. м снега, какой именно объем снежной массы прошел через снегоплавильню в «Горзеленхозстрое» не уточняют.