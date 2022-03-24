Донецк, , 15:00 — REGNUM Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел вооружённых формирований Украины. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 13:55 с украинских позиций в населённом пункте Авдеевка совершён обстрел города Ясиноватая. Всего выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военнослужащие 24 марта совершили несколько обстрелов Ясиноватой.