Донецк, 24 марта 2022, 15:00 — REGNUM Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел вооружённых формирований Украины. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
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В 13:55 с украинских позиций в населённом пункте Авдеевка совершён обстрел города Ясиноватая. Всего выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские военнослужащие 24 марта совершили несколько обстрелов Ясиноватой.