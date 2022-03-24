Тбилиси, 24 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Турецкая компания Enka, которая вела строительство Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони (Имеретия, Грузия), официально расторгла контракт по данному проекту. Об этом 24 марта сообщает издание Business Media Georgia.

Контракт

По данным журналистов, договор, который был подписан в апреле 2019 года прекратил действия. Также компания списала имущество по данному объекту на $40, млн. Согласно контракту, компания планировала вложить в строительство ГЭС около $800 млн.

Пока нет официальных данных, будет ли Enka судиться с правительством Грузии из-за того, что компания не смогла вести работу в этой стране.

Напомним, строительство ГЭС в ущелье Риони вызвало протест среди местного населения. Их возмутили условия для турецкой компании, которая на 99 лет получала в аренду местные земли. Также жители опасались за экологические последствия. Они протестовали около года и перекрывали дороги, чтобы помешать строительству. В сентябре руководство Enka объявило о решении разорвать контракт на строительство.