Курск, , 14:59 — REGNUM В Курской области нет поводов для беспокойства в связи с проведением спецоперации на территории Украины, заявил 24 марта губернатор Роман Старовойт.

Роман Старовойт Kremlin.ru

«Друзья, после обстрела приграничного населённого пункта в Белгородской области ко мне приходят вопросы по обеспечению безопасности Курской области. Хочу вам сказать, что у нас ситуация спокойная, наша граница на надёжном замке.

У нас работают силы ПВО, авиация Вооруженных сил Российской Федерации, и поэтому нет никаких оснований сегодня для беспокойства, поверьте, все службы несут своё дежурство в соответствии с утверждёнными планами. Не переживайте — работаем, учимся спокойно, с учётом текущей ситуации», — заявил Старовойт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несколько взрывов прогремели в селе Журавлевка в Белгородской области в ночь на 24 марта. Как сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, предварительная версия — в селе разорвались артснаряды, запущенные со стороны Украины. Повреждено 12 домов, пострадали три человека.