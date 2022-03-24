Манагуа , , 15:03 — REGNUM Посол Никарагуа в Организации Американский Государств Артуро Макфилдс выступил против президента Даниэля Ортеги на заседании постоянного совета ОАГ 23 марта. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Владимир Путин и Даниэль Ортега Kremlin.ru

От имени 177 политических заключённых и 350 погибших от режима Ортеги посол заявил, что «должен говорить, даже если боится, даже если будущее его и его семьи не определено», поскольку «если он этого не сделает, то говорить смогут только камни».

Макфилдс призвал к освобождению заключённых и восстановлению свободы слова, «уничтоженной в стране в 2018 году», реабилитации правозащитных организаций и частных учебных заведений. В своей речи посол также заявил, что «с приходом Ортеги более 170 тысяч никарагуанцев были вынуждены бежать из страны».

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