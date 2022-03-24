Чухлома, Костромская область, 24 марта 2022, 15:18 — REGNUM Директор Чухломской средней школы имени Яковлева Светлана Харчикова назвала недостоверными слова родителей о «некорректном» отношении к детям и якобы имевшем место запрете на посещение туалетов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ранее родительский комитет 4 «Г» класса направил заявление в прокуратуру области. В нём родители указали, что завуч школы Елена Смирнова намеренно «давит» на детей. Кроме этого, учеников не отпускают ходить в туалет на уроках.
Отметим, что прокуратура начала проверку по обращению. Дать ответ родителям должны до 22 апреля 2022 года.
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