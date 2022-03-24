Симферополь, , 14:56 — REGNUM В находящихся под контролем вооружённых сил России южных регионах Украины люди начали пользоваться рублями, отказываясь от расчетов в гривнах. Об этом сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши братья в южных регионах Украины, контролируемых российскими Вооруженными силами, уже начали постепенно пользоваться рублями, отказываясь от расчетов в гривнах», — сказал Мурадов.

По его словам, речь идет о Херсонской области и населенных пунктах Запорожской области, расположенных в Приазовье.

«Люди воспряли духом, почувствовав себя снова дома, в исторической России», — подчеркнул постпред.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.