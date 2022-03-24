Мурманск, , 14:56 — REGNUM В Мурманской области за неделю сахар вырос в цене на 9,6%. В среднем килограмм теперь стоит 67,66 рублей, сообщает Мурманскстат.

Сахар

Цены также заметно выросли на яблоки — на 8,3%, белокочанную капусту — на 7%, репчатый лук — на 5,8%, морковь — на 4,1%. Кроме того, подорожали хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 1,8.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за неделю с 5 по 11 марта розничная цена на сахар поднялась на 12,8%, чего не наблюдалось последние два года.