Москва, , 14:55 — REGNUM О промежуточных результатах российской военной спецоперации на Украине следует спрашивать Министерство обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Представителя Кремля попросили прокомментировать итоги спецоперации, которая началась ровно месяц назад — 24 февраля. Журналистов интересовали в том числе достижения военных за этот период.

«Это вопрос Министерства обороны», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь главы государства также объяснил слухи об «исчезновении» из информационного пространства министра обороны Сергея Шойгу. В условиях спецоперации у министра множество дел, сказал Песков.

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