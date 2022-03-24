Москва, 24 марта 2022, 14:55 — REGNUM О промежуточных результатах российской военной спецоперации на Украине следует спрашивать Министерство обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта журналистам.
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Представителя Кремля попросили прокомментировать итоги спецоперации, которая началась ровно месяц назад — 24 февраля. Журналистов интересовали в том числе достижения военных за этот период.
«Это вопрос Министерства обороны», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь главы государства также объяснил слухи об «исчезновении» из информационного пространства министра обороны Сергея Шойгу. В условиях спецоперации у министра множество дел, сказал Песков.
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