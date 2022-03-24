Полевской, Свердловская область, , 14:55 — REGNUM Жителя Полевского Свердловской области приговорили к девяти месяцам лишения свободы. Мужчина неоднократно находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд



В июне 2021 года свердловчанина судили за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако в октябре того же года он снова оказался за рулём в нетрезвом виде. Кроме того, сотрудники ГИБДД изъяли у автомобилиста поддельные водительские права.

Полевский городской суд назначил свердловчанину наказание в виде девяти месяцев лишения свободы. Мужчину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на пять лет.