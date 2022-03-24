Оренбург, , 14:54 — REGNUM В Оренбургской области компанию «Промдорстрой — Оренбург» привлекли к административной ответственности за сговор на торгах. Об этом сообщает УФАС по региону.

Штраф Uriston.com

Антимонопольная служба уличила организацию и трех предпринимателей в нарушении антимонопольного законодательства. Они заключили антиконкурентное соглашение при участии в аукционах на рынке дорожного строительства и ремонта.

«Для вытеснения других участников торгов хозяйствующие субъекты — участники картеля — применили, в том числе, так называемый «таран» — схему вытеснения с торгов других добропорядочных предпринимателей», — сказали в УФАС.

Участники картельного сговора привлечены к административной ответственности. Размер штрафа для ООО «Промдорстрой-Оренбург» составил 2,4 млн рублей.