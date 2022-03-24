Москва, , 14:52 — REGNUM Если власти РФ зафиксируют цены на рыбу, то это обернется ограниченным ассортиментом и низким качеством продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко. Так он прокомментировал информацию о том, что Росрыболовство совместно с Минпромторгом РФ изучают вопрос о фиксации цен на рыбу на внутреннем российском рынке.

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«Фиксировать цены на рыбу на внутреннем рынке не стоит. Такая фиксация обернется ограниченным ассортиментом и низким качеством продукции, — сказал Коваленко. — Нужно создавать условия для продажи рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке! Нужна транспортировка рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока в центральную и западную часть России — субсидирование транспортных расходов, бесперебойное наличие контейнеров, рефрижераторных секций на железной дороге. Нужны холодильники. Сейчас в условиях санкций нужно провести мониторинг на возможность импортозамещения запчастей для оборудования, тары и материалов, кормов для аквакультуры, чтобы наладить бесперебойную работу предприятий и компаний».

Как полагает Коваленко, рыбоперерабатывающим, рыбоконсервным, аквакультурным предприятиям нужны федеральные субсидии на компенсацию процентной ставки по целевым кредитам на пополнение оборотных средств.

«Возможно, необходимо временно убрать таможенные платежи на импортные запчасти для оборудования, производство которых пока невозможно в РФ. Плюс в особом внимании в части импортозамещения нуждаются аквакультурные предприятия, — сказал Коваленко. — Например, для лососёвых рыбоводных заводов в год только для Сахалинской области требуется более 200 тонн кормов — и все это корма европейского производства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ госрегулирование цен на рыбную продукцию может не понадобиться в случае поддержки отрасли.

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