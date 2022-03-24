Набережные Челны, Татария, , 15:01 — REGNUM В Татарии намерены сделать всё для того, чтобы завод ПАО «КамАЗ» смог продолжить работу в новых условиях и выполнить ранее намеченные планы. Об этом 24 марта заявил глава республики Рустам Минниханов во время рабочей поездки в город Набережные Челны.

КАМАЗ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Руководство республики ознакомилось с текущей ситуацией и осмотрело производственные площадки. Минниханов отметил, что многие компании в условиях санкций и отсутствия доступа к зарубежным технологиям, оборудованию и материалам испытывают сложности. Основной задачей сейчас является обеспечение бесперебойной работы всех ключевых стратегически значимых предприятий.

«Мы видим, что спрос на автомобили огромный, и они востребованы. Нам нужно сделать всё для того, чтобы предприятие смогло продолжить работу в новых условиях и выполнить ранее намеченные планы», — заверил глава РТ.

ИА REGNUM ранее сообщало, ПАО «КамАЗ», несмотря на возникшие сложности, продолжат производство автомобилей поколения К4 и К5. В марте будет выпущено 537 грузовиков нового модельного ряда, из них 315 единиц поколения К4 и 222 — поколения К5. В апреле планируется производство 125 машин, в мае на автогиганте выпустят 214 грузовиков.

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