Тегеран, , 14:50 — REGNUM Российская Федерация и Иран совместно работают над объединением систем передачи финансовых сообщений в обход международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом 24 марта сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

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В частности, рассматривает возможность подключения иранских банков к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), рассказал посол.

По его словам, стороны также обсуждаются принятие в Иране российской платёжной системы «Мир».