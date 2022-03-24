Тегеран, 24 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Российская Федерация и Иран совместно работают над объединением систем передачи финансовых сообщений в обход международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом 24 марта сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В частности, рассматривает возможность подключения иранских банков к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), рассказал посол.

По его словам, стороны также обсуждаются принятие в Иране российской платёжной системы «Мир».