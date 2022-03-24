Москва, , 14:50 — REGNUM Ограничение на полеты авиации на юге России — вынужденная, но необходимая мера для безопасности граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

Самолет stooni

«Хотя есть негативные моменты для авиасектора России на фоне всех сложностей, которые появились после старта военной операции в Украине (закрытие воздушного пространства 37 стран для России, запрет на лизинг и поставку самолетов, запчастей и оборудования).

Особенно учитывая важность южных направлений в сегменте внутренних перевозок. По данным Росавиации, через 11 аэропортов центральной и южной части России, ограничения на полет в которые продлены до 1 апреля, в январе 2022 года объем перевозок составил 798 тыс. человек — это 6,6% от общего числа пассажиров на внутренних линиях.

Для сравнения — в марте 2021 года (в 2022 году рейсов в эти аэропорты не было из-за ограничений) объем перевозок составил 632 тыс. человек или 5,7% от общего числа пассажиров на внутренних линиях.

Тем не менее, в течение действия текущих ограничений вырос пассажиропоток по соседним направлениям, что частично компенсирует долю 11 аэропортов.

В то же время, на фоне ограничений по международным авиаперевозкам, число пассажиров на внутренних линиях в целом должно вырасти, поскольку вновь повысился спрос на отечественный туризм.

Основным вопросом сейчас является дальнейшая судьба ограничений на полеты в преддверии традиционно высокого спроса на майские праздники», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация продлевает запрет на полеты в несколько аэропортов на юге и в центральной части РФ до 1 апреля 2022 года.

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