Архангельск, 24 марта 2022, 14:49 — REGNUM С 30 марта между Архангельском и Ярославлем начнут курсировать пассажирские самолеты, сообщает правительство Архангельской области.
Полетная программа предусмотрена до конца года, продажа билетов открыта на весенне-летний сезон — до конца октября. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам.
Маршрут субсидируется за счет средств федерального и регионального бюджетов. Такой подход позволяет поддержать авиакомпанию при открытии новых направлений и предложить пассажирам доступные тарифы на перелеты.
Как сообщало ИА REGNUM, жителям НАО увеличат квоту на льготные авиабилеты до Архангельска.