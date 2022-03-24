Архангельск, 24 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. С 30 марта между Архангельском и Ярославлем начнут курсировать пассажирские самолеты, сообщает правительство Архангельской области.

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Полетная программа предусмотрена до конца года, продажа билетов открыта на весенне-летний сезон — до конца октября. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам.

«Направление будет актуально как для туристов, ввиду высокого спроса на путешествия по России, так и для бизнес-сегмента региона. В последний раз такой рейс выполнялся в 2015 году», — отметил заместитель министра транспорта Архангельской области Юрий Попов.

Маршрут субсидируется за счет средств федерального и регионального бюджетов. Такой подход позволяет поддержать авиакомпанию при открытии новых направлений и предложить пассажирам доступные тарифы на перелеты.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям НАО увеличат квоту на льготные авиабилеты до Архангельска.