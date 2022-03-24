Норильск, Красноярский край, 24 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Вынесен второй приговор бывшему прокурору города Норильска Хаваж-Бауди Гутаеву. Об этом ИА REGNUM сообщили в Красноярском краевом суде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Приговор в отношении Гутаева (по второму уголовному делу) и проходящего с ним по одному делу предпринимателя Муслима Умарова огласил 24 марта Норильский городской суд.

Гутаев обвинялся по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом по предварительному сговору в особо крупном размере») за получение взятки в размере 3,1 млн рублей от Умарова (ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере»). Деньги предназначались за покровительство по службе.

Суд признал подсудимых виновными, назначив Гутаеву наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в 15,5 млн рублей. Также он лишён права занимать определённые должности сроком на шесть лет. По совокупности двух приговоров (от 18 февраля и от 24 марта 2022 года) Гутаев осуждён на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 17 млн рублей и лишением права занимать определённые должности сроком на восемь лет.

Умарову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 15,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Хаваж-Бауди Гутаев был прокурором Норильска с 2018 года. Его отстранили от исполнения своих обязанностей, а затем арестовали в декабре 2019 года.