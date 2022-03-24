Ставрополь, 24 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Казьминский молочный комбинат, который находится в Ставропольском крае, выходит на 100-процентную мощность и собирается наращивать поставки по всей России. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Учредителями комбината являются ведущие сельхозпроизводители региона и на нем обеспечен беспрецедентный контроль качества на всех этапах производства.

Также в настоящее время на предприятии выпускается до 40 наименований продукции, включая сыр по технологии Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в поселке Шексна Вологодской области, несмотря на санкции, продолжается производство уникальных теплогенерирующих установок малой мощности.