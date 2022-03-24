Астана, 24 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. У Казахстана есть несколько вариантов маршрутов для экспорта нефти на период, пока в Новороссийске будут устранять аварию на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КПК). Об этом министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков 24 марта сообщил на телеканале Atameken Business.

Нефтепровод

«Частично — это порт Актау, есть у нас ещё нефтепровод, который идёт через Самару, и ещё есть небольшой объём, который можно перевести в китайском направлении», — сказал Акчулаков.

Он добавил, что есть и другие варианты, но для перехода на них требуется больше времени. Пока нефть, поступающую в Новороссийск, отправляют в резервуары, но тех объёмов хватит только на сутки.

Акчулаков сообщил, что на терминале КПК из трёх выносных причальных устройств (ВПУ) повреждены два. Но отгрузка там полностью приостановлена, чтобы водолазы могли там провести полное обследование последствий аварии. Водолазы пока не могут приступить к работе из-за погодных условий.

Напомним, на морском терминале КТК в Новороссийске из-за сильного шторма получили повреждения ВПУ-3 и ВПУ-2. Были повреждены силовой каркас и плавучий шланг. Нефтепровод построили для перевалки нефти, добытую в Казахстане.