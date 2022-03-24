Хоринский район, Бурятия, 24 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Хоринском районе Бурятии зарегистрирован степной пожар на площади 60 гектаров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 23 марта загорелась сухая трава в местности Шара-Яматы.

ГУ МЧС по Бурятии Степной пожар в Бурятии

Возникла также угроза распространения огня на расположенное поблизости село Верхние Тальцы.

«Благодаря бдительности и оперативной реакции Сергея Кукушкина, главного лесничего Верхне-Талецкого лесничества во взаимодействии с Юрием Филипповым, главой поселения «Верхнеталецкое» угроза перехода пожара ликвидирована», — отметили в ведомстве.

Как позже выяснилось, виновниками возгорания стали двое местных жителей, решивших сжечь прошлогоднюю траву на сенокосных угодьях. К настоящему времени они признались в содеянном, против них возбудили административное производство.