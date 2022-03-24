Каракас, , 15:00 — REGNUM Государственное министерство Венесуэлы приступило 23 марта к расследованию конфликта между коренными народами и военными в штате Амазонас. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Солдаты армии Венесуэлы Armyrecognition.com

Согласно официальной информации, 20 марта в штате Амазонас произошло столкновение между членами коренной общины яномами и солдатами, в результате которого четверо местных жителей погибли и ещё пятеро получили ранения.

По одной из версий, конфликт произошёл из-за вышки связи, установленной на военном объекте. Губернатор предупредил о сложности межкультурного взаимодействия, требующего долгой и гуманной работы, необходимой для взаимодействия и защиты коренных сообществ.

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