Самара, 24 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

YouTube: Поліція Одещини ДТП

Сообщается, что утром 24 марта на 882 километре автодороги М-5 в Сызранском районе столкнулись встречные грузовой и легковой автомашины.

Отмечается, что водитель легковушки получил не совместимые с жизнью травмы. Для извлечения его тела из аварийного автотранспортного средства требовалась помощь спасателей.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на трассе произошло ДТП с участием фуры.