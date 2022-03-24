Москва, 24 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector.

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Так, по состоянию на 13:58 мск, было зафиксировано 1 600 отчетов о сбоях в работе мессенджера. К 14:10 мск количество отчетов сократилось до 276.

Отмечается, что 67% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на подключение сервера, 21% — на работу приложения.

Как сообщало ИА REGNUM, интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram в среду, 23 марта.

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