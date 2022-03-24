Оренбургский район, Оренбургская область, 24 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области в автоаварии пострадали двое детей. По данному факту полиция проводит проверку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Автомобиль, в салоне которого находились дети, съехал в кювет на территории Оренбургского района. Женщина-водитель не справилась с управлением транспорта.

В результате ДТП водитель и два несовершеннолетних пассажира из-за полученных травм обращались в лечебные учреждения Оренбурга. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.