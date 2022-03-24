Калуга, , 15:27 — REGNUM Интернет-портал «Импортозамещение40» для предприятий 24 марта начал работать в Калужской области. Ресурс решает задачу оперативного взаимодействия между производственными компаниями региона и заказчиками. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентство регионального развития.

Калужский интернет портал «Импортозамещение40» Arrko.ru

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С помощью нового сервиса предприятия региона могут наладить коммуникацию между производителями и заказчиками по вопросам поставок отечественных комплектующих, а также оптимизировать кооперационные связи. На сайте представлены почти 300 компаний из различных отраслей: от добычи полезных ископаемых до фармацевтического производства. Для удобства работает поиск информации по ключевой фразе. В дальнейшем база предприятий будет расширена. В нее постепенно включат не только крупные предприятия, но и субъекты малого и среднего предпринимательства, которые готовы начать сотрудничество.

Также на сайте собрана актуальная информация о действующих федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса. Информация будет оперативно обновляться по мере принятия дополнительных инструментов поддержки. В разделе «Обратиться за консультацией» собраны горячие линии профильных министерств, ведомств и институтов развития.

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