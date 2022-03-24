Москва, 24 марта 2022, 14:42 — REGNUM Вооруженные силы России организовали блокпосты в Киевской области для безопасного передвижения колонн военной техники. Соответствующие кадры 24 марта обнародовало Минобороны РФ.
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На видео показаны размещенные на дорогах и вдоль них блокпосты. По дорогам проезжают грузовики, автомобили и БТР. Безопасность движения обеспечивают подразделения Вооруженных сил России.
Также российскими военнослужащими обеспечивается безопасность доставки гуманитарных грузов и эвакуации беженцев.