Москва, , 14:42 — REGNUM Вооруженные силы России организовали блокпосты в Киевской области для безопасного передвижения колонн военной техники. Соответствующие кадры 24 марта обнародовало Минобороны РФ.

Блокпост Александр Полегенько © ИА REGNUM

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На видео показаны размещенные на дорогах и вдоль них блокпосты. По дорогам проезжают грузовики, автомобили и БТР. Безопасность движения обеспечивают подразделения Вооруженных сил России.

«Цель — не допустить передвижений вооруженных националистов, продолжающих нападать на мирных граждан», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также российскими военнослужащими обеспечивается безопасность доставки гуманитарных грузов и эвакуации беженцев.