Архангельск, , 14:42 — REGNUM На Украине в ходе военной операции погиб военнослужащий из Архангельска. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Военная Операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Молодой парень из Архангельска Кирилл Онучин погиб при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции на Украине. Он нёс службу по контракту в рядах Российской Армии, выбрав путь военного и посвятив себя защите Отечества. Вечная память рядовому Кириллу Онучину. Соболезную семье героя», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели на Украине военнослужащего из Вельского района Архангельской областиДмитрия Чернакова.