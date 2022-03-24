Москва, , 14:42 — REGNUM На заседании 4 апреля Совет Думы примет решение о назначении депутатов Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина руководителем депутатской группы по связям с парламентом ДНР, а Виктора Водолацкого — с парламентом ЛНР.

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По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата парламента продолжает выстраивать отношения с республиками на системной основе и готова выходить на конкретные решения.

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