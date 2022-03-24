Тверь, 24 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Новую модель теплоснабжения Твери намерены внедрить власти региона совместно с «Газпромом». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам совещания по вопросам теплоснабжения Твери и газификации тверского региона, которое 23 марта провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Пресс-служба правительства Тверской области Совещание по вопросам теплоснабжения Твери

«Сегодня было принято практически финальное решение по модернизации теплоснабжения города Твери. Это финансовое оздоровление «Тверской генерации», укрепление платёжной дисциплины. Начинаем с этого месяца совместно с «Газпромом» создание совместной системы эксплуатации. Переходим на новую эффективную модель», — прокомментировал итоги совещания глава Тверской области Игорь Руденя.

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения Твери проводятся в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, рабочую группу возглавил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. В настоящее время сформирована «дорожная карта» по реализации проекта.

Также на совещании было принято решение по ускорению строительства газопровода-отвода от Ржева до Нелидово и ГРС Нелидово.