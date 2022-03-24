Вологда, 24 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В поселке Шексна Вологодской области, несмотря на санкции, продолжается производство уникальных теплогенерирующих установок малой мощности. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Производство таких мини-котельных, сжатых до транспортабельного модуля, не останавливается, даже несмотря на антироссийские санкции.

При этом предприятие ведет производство на 70% из отечественного сырья, и в настоящее время ищет аналоги у российских поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что линию по производству мыла наладило ООО «Химпродукт», которое находится в Ставропольском крае.