Пермь, , 14:40 — REGNUM В Перми инфраструктурный проект по строительству гостиницы на месте казарм получил поддержку Туризм.РФ. Здания казарм бывшего военного института на ул. Окулова, 4 подвергнут реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Номер в гостинице davidlee770924

На месте бывших казарм создадут четырёхзвёздочную гостиницу. Планируется, что современный объект появится уже к концу 2023 года.

Стоит отметить, Пермский край и Корпорация «Туризм.РФ» в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко заключили соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие направлено на совместное развитие отрасли туризма в Пермском крае в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом России Владимиром Путиным.