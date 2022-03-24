Каракас, , 14:59 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал 23 марта к увеличению национального производства и экспортных возможностей страны, а также к обеспечению самодостаточности экономики. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Николас Мадуро Elestimulo.com

Глава государства также напомнил о пагубном влиянии санкций США на производственный аппарат страны, но отметил, что они помогли Венесуэле ускорить процесс преодоления зависимости от нефтяных доходов.

По его словам, Венесуэла способна в кратчайшие сроки отказаться от импортного риса за счёт координации с национальными производителями, что позволит не только сэкономить иностранную валюту, но и придать стимул развитию агробизнеса страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэльская оппозиция мешает США возобновить импорт нефти