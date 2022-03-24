Майами, США, 24 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:104.

Nba.com «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул, на счету которого 30 очков. В составе «Майами» разыгрывающий Кайл Лоури набрал 26 очков.

«Голден Стэйт» одержал 48-ю победу в 73 матчах и занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Майами» потерпел 26-е поражение в 73 играх и идёт на четвёртом месте.

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