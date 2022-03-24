Владимир, 24 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев выступил с докладом-посланием, в котором обозначил ситуацию в регионе и достижения первых месяцев своего пребывания в позиции временно исполняющего обязанности главы региона.

Duma.gov.ru Александр Авдеев

В своем докладе Александр Авдеев обозначил ряд стратегических целей и задач региона, акцентировав, что нужно начинать с экономики. Потенциал региона не раскрыт только из-за того, что этому мешают ряд системных ограничений. По мнению Александра Авдеева, три основных сдерживающих фактора развития экономики региона Владимирской области: дефицит мощностей электроэнергии; недостаточность социальной и коммунальной инфраструктуры; нехватка специалистов. В своём докладе он развернул каждый из этих тезисов, как направления работы администрации области.

В докладе Александра Авдеева были проанализированы положительные и возможные негативные последствия прохождения через Владимирскую область федеральной трассы М12. По мнению губернатора регион получит новые потенциальные точки роста — на территории области запланированы 4 съезда с федеральной трассы. Каждый из этих съездов нуждается в том, чтобы там были созданы условия для новых производств, появилась вся необходимая инфраструктура. Однако, трасса М12 — это не только возможности, но, в первую очередь, ещё и угроза, так мы область находится между крупными потенциально более мощными агломерациями (Москва и Казань/Нижний Новгород), и есть риск повторения судьбы Тверской и Новгородской областей, попавших в «силовое поле» Москва — Санкт-Петербург. Власть региона осознает угрозу, и намерена её предотвратить усиленным развитием инфраструктуры в точках, прилегающих в М12.

Александр Авдеев также раскритиковал управленческие практики администрации области в строительной отрасли региона. По его мнению, Владимирская область могла бы гораздо больше строить и ремонтировать, но мешают халатность и бездействие чиновников. По словам Александра Авдеева, бюджетные возможности для увеличения объемов строительства есть, но управленческая дезорганизация приводит к срыву сдачи домов культуры, детских садов и школ. Нужно научиться работать с подрядчиками, так чтобы не задерживалось строительство социальной объектов и инфраструктуры, считает Александр Авдеев. В новых условиях «ошибки» чиновников приводят к значительному удорожанию стоимости строительства объектов. В качестве примера временно исполняющий обязанности главы региона привел строительство школы в городе Ковров. Планировали построить и оснастить оборудованием за 750 млн. руб. Сейчас из-за срыва сроков сдачи — стоимость пуска школы обойдется бюджету в сумму не менее 1 млрд. рублей. Александр Авдеев подчеркнул, что у любого промедления есть цена и предупредил чиновников об ответственности.

В своём докладе Александр Авдеев также поднял вопрос о важности самоидентификации жителей Владимирской области. Образ региона с богатой историей находится в рассогласовании с невысокими темпами современного развития. Владимирская область — крупный и важный регион, о котором часто забывают, потому что он оказывается «в тени» Москвы. Александр Авдеев отметил важность данного фактора и предложил более внимательно работать над тем, чтобы изменить это внутреннее ощущение жителей Владимирской области в позитивную сторону.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отметил, что Александр Авдеев находится в позиции временно исполняющего обязанности главы Владимирской области чуть менее полугода, «а это традиционное время, чтобы подвести первые итоги работы в регионе, когда уже есть, о чем сказать».

«Давайте зафиксируем, что последнее время Владимирской области не очень везло с региональной властью. И в этом смысле ситуация, в которой Александр Авдеев пришел в область, была очень непростой. И сегодня мы это видели в его послании, поскольку большое внимание губернатор уделил вопросу перезагрузки в системе управления регионом ‑ и в целом областью, и управления в экономике. И, конечно, он рассказал о конкретных результатах первого полугода работы, например, связанными с привлечением инвестиций. За короткий период работы с инвесторами там явные значимые улучшения», — рассказал социолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Основная специфика текущей ситуации во Владимирской области — это все, что происходит в экономике и в связи с ситуацией по проведению специальной военной операции на Украине. Это тоже очень большой и очень значимый аспект и момент выступления временно исполняющего обязанности губернатора. В этом смысле основное послание — это то, что власть региона сделает все необходимое, понимает стоящие перед ней вызовы в агропромышленном комплексе, в социальной сфере, в сохранении и развитии экономики региона в целом. И нужно понимать, что Владимирская область на самом деле достаточно значимый с точки зрения экономики регион», — продолжил эксперт.

«Если это сопоставить с необходимостью более эффективного управления в условиях кризиса, то я считал бы эту тему основной в сегодняшнем послании», — завершил свой комментарий Виктор Потуремский.