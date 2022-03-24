Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) 57% опрошенных жителей считают, что в их регионах слишком большое количество трудовых мигрантов, и их число могло бы сократиться. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе компании HeadHunter. ПЧаще всего такие ответы давали работники ресторанов, гостиниц, медицинской и транспортных сфер.

Трудовая книжка Иван Шилов © ИА REGNUM

Четверть опрошенных считает, что количество трудовых мигрантов находится в норме. Среди респондентов нашлись и те, для которых имеющегося количества мигрантов кажется недостаточным, они составили 7% опрошенных. Это были, как правило, работники ритейла, маркетинга, юриспруденции и IT.

Сервис также решил узнать мнение об изменении рынка труда в связи с пандемией коронавируса. Так, 32% жителей СЗФО считают, что вирус не сказался рынке. Сокращение трудовых мигрантов обнаружили 16%, а для 30% наоборот — стал заметен рост числа приезжих работников.

По мнению жителей регионов СЗФО, трудовых мигрантов нужно направлять прежде всего в те сферы, где наблюдается дефицит кадров, а также туда, где не нужна определённая квалификация.

Отметим, что большая часть жителей СЗФО всё же уверена, что трудовые мигранты не занимают их трудовые места. Иного мнения придерживаются более половины жителей Ленобласти и других регионов России, Москвы и Свердловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Попавших под сокращение в Петербурге направят на общественные работы