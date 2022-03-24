Стокгольм, 24 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. 23 марта стало известно, что законопроект «Центристов» об оказании неотложной помощи фермерам в 200 миллионов евро не прошел утверждение в финансовом комитете риксдага, после чего в соцсети разразилась «словесная перепалка» между лидером «Центристов» Анни Лёф и лидером фракции «Умеренных» Тубиасом Бильстрёмом, передает новостной портал Omni.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Сначала Лёф написала, что она «приветствовала бы решение Умеренных изменить позицию и поддержать законопроект». На это отреагировал Бильстрём, который сообщил, что он и несколько других представителей партии, напротив, очень позитивно относились к законопроекту, но потом добавил, что «Центристы» не проделали свою часть работы «должным образом».

По словам лидера фракции, «Центристы» сначала должны были провести консультации с другими партиями.

«После более четырех лет работы в риксдаге до сих пор не ясно, как в нем все устроено?» — написал Бильстрём.

«Что за тон, Тубиас? Ты же лидер фракции … Лучше сосредоточься на более важных вещах», — ответила Лёф.