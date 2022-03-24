24 марта 2022 | Время чтения 4 мин

США неспособны даже к осмыслению собственной сложной и неоднозначной роли в мировом процессе, довольствуясь одномерными и пафосными оценкам лозунгового характера

Елена Панина, , 15:25 — REGNUM Президент США Джо Байден поразил мир своим высказыванием о том, что с 1900 по 1946 год в мире погибло «порядка 60 миллионов человек», о чем он узнал в ходе секретного совещания от некоего высокопоставленного американского военного. Однако затем установился «либеральный мировой порядок» и ситуация стала меняться в «лучшую сторону».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В этом заявлении Байдена шокирует абсолютно все. Во-первых, это абсолютное, чудовищное для политика мирового уровня невежество в вопросах, касающихся трагедий Первой и Второй мировых войн. Похоже, для Байдена эта тема прошла по касательной, если он узнаёт об этих трагических фактах на «секретном совещании».

Во-вторых, вопиющая безграмотность тех самых военных, которые сообщили Байдену «секретные факты». Поскольку число погибших как минимум в два раза больше. В-третьих, удивительная некомпетентность Байдена в вопросах новейшей истории, где американский президент вроде бы является очевидцем и современником многих событий.

Байден, видимо, забыл о более чем двадцати миллионах погибших в войнах с участием США — в Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Югославии, Ливии, Сирии, Афганистане. А также как минимум о миллионе погибших после 1946 года в Латинской Америке в ходе гражданский войн и карательных акций, предпринятых проамериканскими режимами. Чего стоит, к примеру, операция «Кондор», в ходе которой под руководством ЦРУ только в Латинской Америке было уничтожено свыше 60 тысяч политических деятелей, журналистов, оппозиционных активистов.

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Еще больше заблуждается Байден насчет «либерального мирового порядка», который якобы установился в мире после 1946 года. В реальности в этом году Черчилль произнес Фултонскую речь и началась Холодная война, в которой США не смогли победить честно, а добились успеха лишь благодаря вероломству и лжи.

Что можно сказать по поводу всего этого? Вспоминаются слова выдающегося русского философа Александра Зиновьева о том, что США могут все, но не понимают ничего. Так, по крайней мере, обстояло дело на момент произнесения этих слов. Сейчас Америка уже далеко не так могущественна, как в былые времена. Однако американцы по-прежнему ничего не понимают и не хотят понимать.

К сожалению, они неспособны даже к осмыслению собственной сложной и неоднозначной роли в мировом процессе, довольствуясь одномерными и пафосными оценками лозунгового характера.

Сегодня США пытаются преподнести себя как флагман прогресса, знания, просвещения. Но так ли это в действительности? Может ли претендовать на подобный статус страна, где получившие элитарное образование политики ничего не знают о постигших мир трагедиях?

Пожалуй, на фоне последних заявлений Байдена даже Джордж Буш — младший, путавший Словению со Словакией, уже не выглядит столь анекдотично. Равно как и многие рядовые американцы, требовавшие в 2008 году «вывести российские войска» из американского штата Джорджия, который они перепутали с Грузией во время нападения Саакашвили на Южную Осетию.

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Может показаться, что проблема американцев заключается только в недостатке эрудиции, однако на самом деле вопрос значительно глубже. Отсутствие элементарных исторических знаний объясняется не только пробелами в образовании, которые в конце концов можно восполнить, а варварским пренебрежением к гуманитарному знанию как таковому.

В логике американского меркантилизма оно лишено смысла, поскольку не приносит материальной выгоды. А для манипуляций историческими фактами и конструирования насквозь лживых пропагандистских мифов исторические знания даже вредны. Чтобы «натягивать сову на глобус», не нужно знать историю, нужно лишь иметь достаточно напора и наглости при продвижении дезинформации.

Между тем еще со времен Геродота отношение к истории считалось фактором, который отличает цивилизованных людей от варваров. Сегодня очевидно, что, в соответствии с критериями античной мысли, США, скорее всего, не прошли бы тест на принадлежность к цивилизованным народам.

Их отношение к миру, к другими странам — это отношение варваров, которым соседи интересны лишь с точки зрения возможного грабежа и порабощения. В ситуации, когда в США окончательно уничтожаются остатки гуманитарной образованности, а исторические факты подменяются мифологией BLM или ЛГБТ, эта тенденция еще более усиливается.

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Печальный урок истории заключается в том, что почти всегда цинизм и агрессивный напор давали возможность варварам уничтожать сложные, погруженные в процесс познания мира и рефлексию самопознания цивилизации с большим культурным багажом.

Не возникает ли подобной угрозы и сейчас? На этом фоне странам, осознающим уникальность своего исторического пути и свое место в мире, пора объединяться для того, чтобы противостоять варварству. Это относится и к Китаю, и к Индии, и к странам Исламского мира. И, конечно, в первую очередь к России.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ