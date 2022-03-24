Стокгольм, , 14:38 — REGNUM 24 марта стало известно, что бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт скончалась у себя на родине от рака. В свою очередь экс-глава кабинета министров Швеции Карл Бильдт выразил соболезнования по поводу кончины первой женщины, которая стала главой дипломатической службы США, передает новостной портал Omni.

Мадлен Олбрайт Commonwealth Club

«Нельзя не восхищаться ее преданностью отстаиванию демократии и свободы», — написал Бильдт на странице в соцсети.

В 1997 году Олбрайт стала первой женщиной-госсекретарем США и на сегодняшний день самой высокопоставленной женщиной в стране за исключением нынешнего вице-президента Камалы Харрис.

«Настоящий образец для подражания для многих из нас в нашей неустанной борьбе за права человека, за равенство и за либеральную демократию», — написала у себя в соцсетях лидер «Центристов» Анни Лёф.