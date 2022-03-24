Экс-премьер Швеции отреагировал на сообщения о смерти Мадлен Олбрайт
Стокгольм, 24 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. 24 марта стало известно, что бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт скончалась у себя на родине от рака. В свою очередь экс-глава кабинета министров Швеции Карл Бильдт выразил соболезнования по поводу кончины первой женщины, которая стала главой дипломатической службы США, передает новостной портал Omni.
«Нельзя не восхищаться ее преданностью отстаиванию демократии и свободы», — написал Бильдт на странице в соцсети.
В 1997 году Олбрайт стала первой женщиной-госсекретарем США и на сегодняшний день самой высокопоставленной женщиной в стране за исключением нынешнего вице-президента Камалы Харрис.
«Настоящий образец для подражания для многих из нас в нашей неустанной борьбе за права человека, за равенство и за либеральную демократию», — написала у себя в соцсетях лидер «Центристов» Анни Лёф.